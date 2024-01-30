Боррель: интенсивность боевых действий в Украине растет, мы не видим света в конце тоннеля

Несмотря на существенные санкции Европейского союза против России, значительно ослабившие ее военную машину, война против Украины продолжается. Интенсивность боевых действий на фронте растет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля на транспортном инвестиционном форуме ЕС - Центральная Азия.
По его словам, война России против Украины стала ярким упоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов ООН. Это самый лучший способ обеспечить мир и безопасность в мире.
"Суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми. И мы должны избегать возвращения в мир, где "сила имеет право" и где могущественные страны могут изменять границы в одностороннем порядке", - отметил Боррель.
Он подчеркнул, что для защиты этих принципов ЕС ввел существенные санкции против России, значительно ослабившие ее военную машину.
"Но все равно они там, а война продолжается. И если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля", - добавил высокий представитель ЕС.
Боррель отметил, что для того, чтобы антироссийские санкции были эффективными, нужно полное сотрудничество партнеров.
"Мы внимательно следим за торговлей между нами, между странами Центральной Азии, с ними и Россией. Мы пытаемся проанализировать, какие именно механизмы позволяют обходить санкции. Мы должны усилить наше сотрудничество по этому поводу", - подчеркнул глава евродипломатии.
Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.
Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе.
Согласно данным Politico, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках нового пакета ограничений. В частности Чехия хочет включить ограничения на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.
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