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Боррель: интенсивность боевых действий в Украине растет, мы не видим света в конце тоннеля

Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Несмотря на существенные санкции Европейского союза против России, значительно ослабившие ее военную машину, война против Украины продолжается. Интенсивность боевых действий на фронте растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля на транспортном инвестиционном форуме ЕС - Центральная Азия.

По его словам, война России против Украины стала ярким упоминанием о критической важности совместной защиты основных принципов ООН. Это самый лучший способ обеспечить мир и безопасность в мире.

"Суверенитет и независимость, территориальная целостность любой страны должны быть неоспоримыми. И мы должны избегать возвращения в мир, где "сила имеет право" и где могущественные страны могут изменять границы в одностороннем порядке", - отметил Боррель.

Он подчеркнул, что для защиты этих принципов ЕС ввел существенные санкции против России, значительно ослабившие ее военную машину.

"Но все равно они там, а война продолжается. И если можно так сказать, интенсивность боевых действий растет, и мы не видим света в конце тоннеля", - добавил высокий представитель ЕС.

Боррель отметил, что для того, чтобы антироссийские санкции были эффективными, нужно полное сотрудничество партнеров.

"Мы внимательно следим за торговлей между нами, между странами Центральной Азии, с ними и Россией. Мы пытаемся проанализировать, какие именно механизмы позволяют обходить санкции. Мы должны усилить наше сотрудничество по этому поводу", - подчеркнул глава евродипломатии.

13-й пакет санкций ЕС против России

Европейский союз начал обсуждение нового пакета санкций, который он намерен утвердить до 24 февраля 2024 года.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше всего поддержать Киев в долгосрочной перспективе.

Согласно данным Politico, что российская алюминиевая продукция входит в товары, в отношении которых может быть введено эмбарго в рамках нового пакета ограничений. В частности Чехия хочет включить ограничения на передвижение по Шенгенской зоне для российских дипломатов.

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ЕвросоюзЖозеп БоррельВойна России против Украины