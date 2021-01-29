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Боррель їде до Москви обговорювати Навального та агресію в Україні

Брюссель, П'ятниця 29 січня 2021 13:59
Боррель їде до Москви обговорювати Навального та агресію в Україні
Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель відвідає з робочим візитом Російську Федерацію. На зустрічах з офіційними особами в Москві він має намір підняти питання арешту опозиціонера Олексія Навального та російської агресії в Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті зовнішньополітичної служби ЄС.

Повідомляється, що Боррель приїде до Росії сьогодні ввечері. У нього запланована зустріч з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Очікується, що Боррель підніме питання про російську агресію в Україні, ядерну угоду з Іраном, боротьбу з пандемією COVID.

"Недавнє отруєння, затримання і арешт опозиційного політика Олексія Навального, а також занепокоєння з приводу основних свобод і прав людини в Росії також будуть на порядку денному", - йдеться в повідомленні.

Також Боррель проведе зустрічі з представниками громадських організацій та членами академічного співтовариства у Москві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни "Великої сімки" (G7) і Боррель засудили арешт Навального. Також вони стурбовані затриманням на протести в Росії.

Напередодні поїздки Борреля міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау рекомендував йому для початку провести переговори з новим держсекретарем США та відвідати Україну.

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