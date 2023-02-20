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Боррель за два тижні надасть пропозиції щодо прискорення постачання зброї Україні

Фото: Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міністри оборони країн ЄС на засіданні 7-8 березня розглянуть пропозиції щодо прискорення постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голова дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

"Українській армії потрібна велика кількість боєприпасів, особливо для танків та артилерії", - йдеться у заяві.

Боррель пояснив, що надасть конкретні пропозиції щодо прискорення постачання зброї міністрам оборони на засіданні 7-8 березня.

"Нам треба швидше рухатися", - додав голова дипломатії Євросоюзу.

Нагадаємо, що Європейський Союз повинен надати Україні достатню кількість боєприпасів для продовження боротьби проти російської агресії.

Окрім того, міністри ЄС мають провести термінову зустріч, щоб вирішити проблему з боєприпасами для України, 6-7 березня.

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Жозеп БоррельЕвросоюзВійна в Україні