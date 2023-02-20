Боррель через две недели предоставит предложения по ускорению поставок оружия Украине

Министры обороны стран ЕС на заседании 7-8 марта рассмотрят предложения по ускорению поставок оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

"Нам нужно быстрее двигаться", - добавил глава дипломатии Евросоюза.

Боррель пояснил, что предоставит конкретные предложения по ускорению поставок оружия министрам обороны на заседании 7-8 марта.

"Украинской армии нужно большое количество боеприпасов, особенно для танков и артиллерии", - говорится в заявлении.

Напомним, что Европейский Союз должен предоставить Украине достаточное количество боеприпасов для продолжения борьбы с российской агрессией.

Кроме того, министры ЕС должны провести срочную встречу, чтобы решить проблему с боеприпасами для Украины, 6-7 марта.

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