Боррель через две недели предоставит предложения по ускорению поставок оружия Украине
Министры обороны стран ЕС на заседании 7-8 марта рассмотрят предложения по ускорению поставок оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
"Украинской армии нужно большое количество боеприпасов, особенно для танков и артиллерии", - говорится в заявлении.
Боррель пояснил, что предоставит конкретные предложения по ускорению поставок оружия министрам обороны на заседании 7-8 марта.
"Нам нужно быстрее двигаться", - добавил глава дипломатии Евросоюза.
Напомним, что Европейский Союз должен предоставить Украине достаточное количество боеприпасов для продолжения борьбы с российской агрессией.
Кроме того, министры ЕС должны провести срочную встречу, чтобы решить проблему с боеприпасами для Украины, 6-7 марта.
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