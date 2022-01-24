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Боррель допустил возможность проведения Совета глав МИД Евросоюза в Киеве

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель допустил возможность провести Совет министров иностранных дел Евросоюза в Киеве. Он добавил, что это станет демонстрацией солидарности с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Борреля по итогам заседания Совета ЕС.

"Мы сможем встретиться где угодно, почему бы и не в Киеве ", - сказал Боррель.

Он добавил, что на заседании обсуждалась идея проведения Совета глав МИД Евросоюза не в Брюсселе, которая запланирована на 21 февраля текущего года. Боррель уточнил, что если предложение поддержат все страны ЕС, то следующая встреча может пройти в Киеве.

Как заявил глава МИД Румынии Богдан Ауреску, выдвинул предложение провести Совет министров иностранных дел в Киеве в знак солидарности с Украиной.

Напомним, ранее Боррель заявил, что ЕС не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины.

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