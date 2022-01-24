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Боррель допустив можливість проведення Ради глав МЗС Євросоюзу в Києві

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель допустив можливість провести Раду міністрів закордонних справ Євросоюзу в Києві. Він додав, що це стане демонстрацією солідарності з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Борреля за підсумками засідання Ради ЄС.

"Ми зможемо зустрітися де завгодно, чому б і не в Києві", - сказав Боррель.

Він додав, що на засіданні обговорювалася ідея проведення Ради глав МЗС Євросоюзу не в Брюсселі, яка запланована на 21 лютого поточного року. Боррель уточнив, що якщо пропозицію підтримають всі країни ЄС, то наступна зустріч може пройти в Києві.

Як заявив глава МЗС Румунії Богдан Ауреску, висунув пропозицію провести Раду міністрів закордонних справ у Києві на знак солідарності з Україною.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що ЄС не бачить причин для евакуації сімей своїх дипломатів з України.

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