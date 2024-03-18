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Боррель про допомогу Україні за рахунок прибутку від активів РФ: побачив у ЄС сильну підтримку

Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Серед країн Європейського союзу є сильна підтримка ідеї використання доходів із російських активів на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля за підсумками засідання Ради ЄС.

За його словами, зараз завдання ЄС полягає в тому, щоб конфіскувати прибуток із заморожених активів РФ та використовувати його на користь України.

"Після сьогоднішньої дискусії я побачив сильну підтримку. Деякі держави-члени хотіли більше деталей, але є сильна підтримка, щоб забрати надприбутки та використати їх на підтримку України", - зазначив Боррель.

Він допустив, що прибуток можна буде використати для військової допомоги Україні, а також підтримки оборонного комплексу України.

"Я планую представити цю пропозицію і працюватиму з Єврокомісією для схвалення регламенту Ради ЄС, щоб держави-члени обговорили конкретну пропозицію перед самітом ЄС", - додав глава дипломатії ЄС.

Але він уточнив, що щодо цього питання була "сильна одностайність", а не консенсус. Таке рішення хочуть подати країнам ЄС за кілька днів.

Конфіскація активів Росії

Нагадаємо, останнім часом країни Заходу почали дедалі частіше обговорювати ідею конфіскації активів РФ. Це відбувається на тлі того, що Конгрес США не може виділити гроші для допомоги нашій країні.

Зокрема, глава ЄК Урсула фон дер Ляєн запропонувала, щоб Європейський Союз розглянув можливість використання доходів від заморожених російських активів на користь України. Зокрема на купівлю військового обладнання.

За інформацією FT, Єврокомісія запропонує країнам ЄС використати майбутній прибуток від російських активів для оборонної промисловості України.

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ЄвросоюзРосійська ФедераціяЖозеп БоррельДопомога УкраїніВійськова допомога