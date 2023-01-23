Боррель не бачить блокування питання танків для України з боку Німеччини

Сьогодні, 23 січня, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Німеччина не блокує експорт танків Leopard 2 до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.
Пізніше у Польщі пояснили, коли відправлять Німеччині запит щодо танків Leopard.
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