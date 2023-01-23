Боррель не видит блокировку вопроса танков для Украины со стороны Германии

Сегодня, 23 января, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Германия не блокирует экспорт танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Напомним, что Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Германии не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

Позже в Польше объяснили, когда отправят Германии запрос о танках Leopard.

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