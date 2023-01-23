Боррель не бачить блокування питання танків для України з боку Німеччини

Сьогодні, 23 січня, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Німеччина не блокує експорт танків Leopard 2 до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Здається, Німеччина не збирається забороняти експорт цієї зброї, якщо деякі країни-члени ЄС, які її мають, захочуть її відправити", - заявив Боррель .

Він також повідомив деталі нещодавно схваленого ЄС пакету військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро, а також додав, що ще виділено 45 мільйонів євро на військову тренувальну місію для українських сил.