ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Боррель не бачить блокування питання танків для України з боку Німеччини

Новость на русском →
Брюссель, Понеділок 23 січня 2023 21:40
Боррель не бачить блокування питання танків для України з боку Німеччини Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 січня, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Німеччина не блокує експорт танків Leopard 2 до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Здається, Німеччина не збирається забороняти експорт цієї зброї, якщо деякі країни-члени ЄС, які її мають, захочуть її відправити", - заявив Боррель.

Він також повідомив деталі нещодавно схваленого ЄС пакету військової допомоги Україні вартістю 500 мільйонів євро, а також додав, що ще виділено 45 мільйонів євро на військову тренувальну місію для українських сил.

Боррель заявив, що загальна сума військової підтримки ЄС для України становить 3,6 мільярда євро. Він також наголосив, що загальна сума підтримки блоку Україні, включаючи військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу, зараз становить 49 мільярдів євро

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що уряд Німеччини не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2.

Пізніше у Польщі пояснили, коли відправлять Німеччині запит щодо танків Leopard.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Війна Росії проти України
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни