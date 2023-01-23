Боррель не видит блокировку вопроса танков для Украины со стороны Германии

Сегодня, 23 января, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Германия не блокирует экспорт танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Кажется, Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если некоторые имеющие его страны-члены ЕС захотят его отправить", - заявил Боррель.

Он также сообщил детали недавно одобренного ЕС пакета военной помощи Украине стоимостью 500 миллионов евро, а также добавил, что еще выделено 45 миллионов евро на военную тренировочную миссию для украинских сил.