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Боррель не видит блокировку вопроса танков для Украины со стороны Германии

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Брюссель, Понедельник 23 января 2023 21:40
Боррель не видит блокировку вопроса танков для Украины со стороны Германии Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 января, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Германия не блокирует экспорт танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Кажется, Германия не собирается запрещать экспорт этого оружия, если некоторые имеющие его страны-члены ЕС захотят его отправить", - заявил Боррель.

Он также сообщил детали недавно одобренного ЕС пакета военной помощи Украине стоимостью 500 миллионов евро, а также добавил, что еще выделено 45 миллионов евро на военную тренировочную миссию для украинских сил.

Боррель заявил, что общая сумма военной поддержки ЕС для Украины составляет 3,6 млрд евро. Он также отметил, что общая сумма поддержки блока Украины, включая военную, финансовую, экономическую и гуманитарную помощь, сейчас составляет 49 миллиардов евро.

Напомним, что Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Германии не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

Позже в Польше объяснили, когда отправят Германии запрос о танках Leopard.

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