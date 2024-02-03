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Боррель анонсував затвердження фонду військової допомоги Україні від ЄС

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Євросоюз може вже найближчими днями створити військовий фонд допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Це питання сьогодні обговорювали на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля на прес-конференції за підсумками зустрічі.

"Сьогодні відбулася змістовна дискусія щодо військової допомоги для України. Ми обговорили ситуацію на полі бою, ситуацію з військовими поставками, створення фонду допомоги для України, який, сподіваюся, буде погоджений протягом наступних днів в межах Європейського фонду миру", - заявив дипломат.

Боррель додав, що ЄС зберігає тверду позицію щодо підтримки України. 

"Україна потребує більшої та швидшої підтримки. Ця допомога має надійти зараз. Перемога України є критично важливою не лише для України, а й для миру й стабільності в Європі", - наголосив він.

Фонд військової допомоги

Створення фонду військової підтримки України - ідея Борреля. Він запропонував ЄС створити його в рамках вже існуючого Європейського фонду миру в обсязі 20 мільярдів євро на наступні чотири роки. Кошти з цього фонду будуть витрачатися на постачання Україні військової техніки й озброєння, а також для посилення європейської оборонної промисловості.

На саміті ЄС у четвер, 1 лютого, Боррель закликав європейських лідерів якомога швидше погодити створення військового фонду, однак це питання не було розглянуте, оскільки на порядку денному була програма підтримки на 50 млрд євро.

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Жозеп БоррельЄвросоюзВійськова допомога