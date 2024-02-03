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Боррель анонсировал утверждение фонда военной помощи Украине от ЕС

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Евросоюз может уже в ближайшие дни создать военный фонд помощи Украине в рамках Европейского фонда мира. Этот вопрос сегодня обсуждали на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам встречи.

"Сегодня состоялась содержательная дискуссия по поводу военной помощи для Украины. Мы обсудили ситуацию на поле боя, ситуацию с военными поставками, создание фонда помощи для Украины, который, надеюсь, будет согласован в течение следующих дней в рамках Европейского фонда мира", - заявил дипломат.

Боррель добавил, что ЕС сохраняет жесткую позицию по поддержке Украины.

"Украина нуждается в большей и более быстрой поддержке. Эта помощь должна поступить сейчас. Победа Украины критически важна не только для Украины, но и для мира и стабильности в Европе", - подчеркнул он.

Фонд военной помощи

Создание фонда военной поддержки Украины - идея Борреля. Он предложил ЕС создать его в рамках уже существующего Европейского фонда мира в объеме 20 млрд евро на следующие четыре года. Средства из этого фонда будут тратиться на поставку Украине военной техники и вооружения, а также на усиление европейской оборонной промышленности.

На саммите ЕС в четверг, 1 февраля, Боррель призвал европейских лидеров как можно скорее согласовать создание военного фонда, однако этот вопрос не был рассмотрен, поскольку в повестке дня была программа поддержки в 50 млрд евро.

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Жозеп БоррельЕвросоюзВоенная помощь