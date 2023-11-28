Боррель анонсував презентацію гарантій безпеки ЄС для України

Місія Європейського союзу представить у Києві пропозиції щодо зобов'язань блоку перед Україною у сфері безпеки. Такий візит представника ЄС із документом відбудеться наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Високого представника Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля на спільній із главою МЗС України Дмитром Кулебою прес-конференції у Брюсселі.

За словами глави європейської дипломатії, напрацювання презентує у столиці України представник Європейської служби зовнішніх справ.

Боррель зазначив, що Європейська рада вже схвалила рамки документа про гарантії безпеки для України.

"Наступного тижня мій заступник з безпеки та оборони приїде до Києва з презентацією пропозицій для своїх українських колег", - сказав він.

Після цього Боррель зможе подати рамкову угоду про довгострокові зобов'язання безпеки лідерам Європейського союзу до кінця року.

Високопоставлений європейський дипломат додав, що такі гарантії охоплять "безпеку, оборону, а також ширші аспекти, такі як фінансове відновлення, торгівлю та гуманітарну підтримку, санкції та притягнення до відповідальності".

welcomed today FM @DmytroKuleba



649 днів у Російську вторгнення в Україну, але не буде distract us від усунення додаткової допомоги в Україну. Ми є виділення додаткової €194M для нашої місії.



Ukraine is part of our European family https://t.co/t4plY01U0o- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 28, 2023

Гарантії безпеки ЄС для України

Нагадаємо, країни "Великої сімки" 11-12 липня у Вільнюсі підписали право на гарантії безпеки для України, яка допоможе не допустити повторного вторгнення РФ до того, як Україна стане членом НАТО.

До Вільнюської декларації щодо гарантій безпеки також приєдналися інші країни, і список розширюється.

Нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель розповів про деталі роботи над європейськими гарантіями безпеки для України. За його словами, у грудні вже буде перша доповідь на цю тему.