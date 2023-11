Боррель анонсував презентацію гарантій безпеки ЄС для України

За словами глави європейської дипломатії, напрацювання презентує у столиці України представник Європейської служби зовнішніх справ.

Боррель зазначив, що Європейська рада вже схвалила рамки документа про гарантії безпеки для України.

"Наступного тижня мій заступник з безпеки та оборони приїде до Києва з презентацією пропозицій для своїх українських колег", - сказав він.

Після цього Боррель зможе подати рамкову угоду про довгострокові зобов'язання безпеки лідерам Європейського союзу до кінця року.

Високопоставлений європейський дипломат додав, що такі гарантії охоплять "безпеку, оборону, а також ширші аспекти, такі як фінансове відновлення, торгівлю та гуманітарну підтримку, санкції та притягнення до відповідальності".

welcomed today FM @DmytroKuleba



649 днів у Російську вторгнення в Україну, але не буде distract us від усунення додаткової допомоги в Україну. Ми є виділення додаткової €194M для нашої місії.



Ukraine is part of our European family https://t.co/t4plY01U0o- Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 28, 2023