У Єврораді розповіли про деталі роботи над європейськими гарантіями безпеки для України

Європейський союз працює над гарантіями безпеки для України, а в грудні вже буде перша доповідь на цю тему.

Про це на брифінгу заявив президент Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

"Ми працюємо над гарантіями безпеки для України, і саме тому Верховному представнику Боррелю було доручено розпочати офіційні консультації з Україною і з нашими державами-членами", - йдеться у заяві.

Мішель додав, що у грудні буде перша доповідь на тему, можливо, вона не буде вирішальною, але вона покаже, що вони проводять оцінку і працюють над питанням гарантій безпеки.

Також президент Європейської ради додав, що посилення військово-промислового комплексу Європи та тренування більшої кількості українських солдатів у ЄС також є гарантіями безпеки для України.

Гарантії безпеки для України

Країни "Великої сімки" 11-12 липня у Вільнюсі підписали декларацію про гарантії безпеки для України, яка допоможе не допустити повторного вторгнення РФ до того, як Україна стане членом НАТО.

До Вільнюської декларації щодо гарантій безпеки також приєдналися інші країни, і список розширюється.

Нещодавно Україна розпочала двосторонні переговори про гарантії безпеки зі США та Британією. Також Україна і Німеччина розпочали перший раунд переговорів щодо двосторонніх гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, укладеною 12 липня 2023 року у Вільнюсі.