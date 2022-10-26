Боротьба за владу. Федоров розповів про вибух авто біля бізнес-центру в Мелітополі

Як пояснює Федоров, росіяни не можуть поділити сфери впливу в тимчасово окупованому Мелітополі.

"З одного боку, Генштаб Міноборони Росії, який представляє гауляйтер Євген Балицький. З іншого - ФСБ, місцевим ставлеником яких є Володимир Рогов", - відзначив мер міста.

За словами Федорова, будівля є знаковою для росіян:

вона була захоплена з перших днів окупації. В ній ФСБ розміщувала свій особовий склад, а Балицького навіть не впускали всередину;

в бізнес-центру розташувались пропагандистські ЗМІ, які ретранслювали свої передачі на всю тимчасово окуповану частину Запорізької області;

недалеко від будівлі розташована телевежа, над якою окупантам важливо встановити контроль.

"Тож вчора рашисти в черговий раз довели, що заради захоплення влади над ключовими об’єктами готові вдаватись до крайніх заходів", - додав Федоров.