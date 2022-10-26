Боротьба за владу. Федоров розповів про вибух авто біля бізнес-центру в Мелітополі

Вчора, 25 жовтня, в Мелітополі, біля бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького, вибухнув автомобіль. Інцидент пов'язаний з тим, що росіяни почали боротися за владу в місті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міського голови Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
Як пояснює Федоров, росіяни не можуть поділити сфери впливу в тимчасово окупованому Мелітополі.
"З одного боку, Генштаб Міноборони Росії, який представляє гауляйтер Євген Балицький. З іншого - ФСБ, місцевим ставлеником яких є Володимир Рогов", - відзначив мер міста.
За словами Федорова, будівля є знаковою для росіян:
"Тож вчора рашисти в черговий раз довели, що заради захоплення влади над ключовими об’єктами готові вдаватись до крайніх заходів", - додав Федоров.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 25 жовтня, в Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у районі бізнес-центру гауляйтера Євгена Балицького.
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