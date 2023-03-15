UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боротьба України за свободу перейшла у вирішальний момент, - Остін

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі Україна перебуває у вирішальному моменті боротьби за свободу, а держави-партнери демонструють єдність і рішучість у своїй підтримці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

"Зараз ми перебуваємо у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність", - сказав Остін.

Глава Пентагону підкреслив, що це також означає "виконання наших зобов'язань повною мірою й швидко".

За його словами, міжнародна коаліція на нинішньому етапі має забезпечити Україну всіма спроможностями для подальшої боротьби. Це передбачає не лише додаткове озброєння, але також запасні частини й можливості технічного обслуговування переданої раніше техніки.

"Наша Контактна група зосереджена на координації довгострокової підтримки", - додав Остін.

Крім того, він підкреслив необхідність знайти нові партії боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони для України.

"Щоби збільшити виробництво боєприпасів, учасники цієї Контактної групи об’єднуються для розробки інноваційних рішень для розв'язання проблем промислових виробництв. І я впевнений, що ми продовжимо просуватися далі, щоби задовольнити потреби України до весни, а також у подальшому майбутньому", - зазначив міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що дев'ять союзників України зобов'язалися надати їй понад 150 танків Leopard як військову допомогу.

До того ж, зазначимо, що союзники України збираються на зустріч у форматі "Рамштайн" сьогодні, 15 березня. Переговори оборонної контактної групи відбудуться вже вдесяте.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонВійна Росії проти України