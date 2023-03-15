Борьба Украины за свободу перешла в решающий момент, - Остин

"Сейчас мы находимся в решающем моменте борьбы Украины за свободу. Все это демонстрирует нашу неизменную решительность и единство", - сказал Остин.

Глава Пентагона подчеркнул, что это также означает "выполнение наших обязательств в полной мере и быстро".

По его словам, международная коалиция на нынешнем этапе должна обеспечить Украину всеми возможностями дальнейшей борьбы. Это предполагает не только дополнительное вооружение, но также запасные части и возможности технического обслуживания передаваемой ранее техники.

"Наша контактная группа сосредоточена на координации долгосрочной поддержки", - добавил Остин.

Кроме того, он подчеркнул необходимость найти новые партии боеприпасов, а также системы противовоздушной обороны для Украины.

"Чтобы увеличить производство боеприпасов, участники этой Контактной группы объединяются для разработки инновационных решений для решения проблем промышленных производств. И я уверен, что мы продолжим продвигаться дальше, чтобы удовлетворить потребности Украины в весну, а также в будущем", - отметил министр обороны США.