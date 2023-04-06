Боротьба з нелегальним ринком сигарет дозволить залучити уряду 20 млрд гривень, - експерт

Проблема існування нелегального тютюнового бізнесу спотворює чесну конкуренцію та становить велику проблему для країни, її економіки, та, в нашому випадку, - ще й може сповільнювати процес відновлення й відбудови України від наслідків війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора комітетів Європейської бізнес асоціації (EBA) Антона Басистого.

За його словами, тютюновий комітет EBA регулярно відслідковує зміни частки нелегального ринку у результатах дослідження, яке щоквартально проводить незалежна компанія Kantar Україна.

Так, згідно з останніх результатів згаданого дослідження, нелегальний ринок тютюну з 2017 року зріс приблизно з 2% від загального споживання тютюну до 21,9 % у 2022 році. Перераховуючи 21,9% тютюнового ринку у грошовий еквівалент податкових надходжень до держбюджету, це складає приблизно 20,5 млрд грн втрат державного бюджету за 2022 рік.

Він також навів кілька кейсів щодо нелегального ринку. Зокрема, після зупинки, у серпні минулого року, діяльності одного із найбільших виробників нелегальних тютюнових виробів у місті Жовті Води, відбулось поступове зниження рівня нелегальної торгівлі, але, разом із тим, зменшилась протидія правоохоронних органів до інших діючих на території України виробників нелегальних сигарет, які займають не меншу долю ринку і навіть частково зайняли нову звільнену від конкурента нішу дешевих сигарет.

Також він навів інший цікавий кейс, щодо фабрики, яка знаходиться у Рівненській області. За отриманою з відкритих джерел інформацією, вироблена на цій фабриці під відомими брендами контрафактна продукція розповсюджується за допомогою численних каналів і груп у месенджерах.

"Зокрема у відкритих оголошеннях, зазначається місцезнаходження фабрики і навіть те, що продукція являється безакцизною (нагадаю, в Україні діє заборона на продаж безакцизної алкогольної та тютюнової продукції, окрім продажу у магазинах безмитної торгівлі Duty Free). Проте, на жаль, поки конкретних справ правоохоронними органами відкрито так і не було", - додає експерт.