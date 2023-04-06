Борьба с нелегальным рынком сигарет позволит привлечь Кабмину 20 млрд гривен, - эксперт

Проблема существования нелегального табачного бизнеса искажает честную конкуренцию и представляет большую проблему для страны, ее экономики и, в нашем случае, еще и может замедлять процесс восстановления и восстановления Украины от последствий войны.

По его словам, табачный комитет EBA регулярно отслеживает изменения доли нелегального рынка в результатах исследования, ежеквартально проводимого независимой компанией Kantar Украина.

Так, согласно последним результатам данного исследования, нелегальный рынок табака с 2017 года вырос примерно с 2% от общего потребления табака до 21,9% в 2022 году. Перечисляя 21,9% табачного рынка в денежный эквивалент налоговых поступлений в госбюджет, это составляет около 20,5 млрд грн потерь государственного бюджета за 2022 год.

Он также привел несколько кейсов по нелегальному рынку. В частности, после остановки, в августе прошлого года, деятельности одного из крупнейших производителей нелегальных табачных изделий в городе Желтые Воды, произошло постепенное снижение уровня нелегальной торговли, но вместе с тем уменьшилось противодействие правоохранительных органов к другим действующим на территории Украины производителям нелегальных сигарет, занимающие не меньшую долю рынка и даже частично заняли новую освободившуюся от конкурента нишу дешевых сигарет.

Также он привел другой интересный кейс относительно фабрики, которая находится в Ровенской области. По полученной из открытых источников информации, производимая на этой фабрике под известными брендами контрафактная продукция распространяется с помощью многочисленных каналов и групп в мессенджерах.

"В частности, в открытых объявлениях отмечается местонахождение фабрики и даже то, что продукция является безакцизной (напомню, в Украине действует запрет на продажу безакцизной алкогольной и табачной продукции, кроме продажи в магазинах беспошлинной торговли Duty Free). Однако, к сожалению, пока конкретных дел правоохранительными органами открыто так и не было", – добавляет эксперт.