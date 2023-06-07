Боротьба за ліміт держборгу США знову розпалила дебати у Конгресі про допомогу України, - Reuters

Коментарі Маккарті можуть сигналізувати про жорсткіше проходження через Конгрес, коли президент Джо Байден наступного разу попросить додаткові кошти для України. Востаннє Палата представників та Сенат схвалили допомогу київському уряду у розмірі 48 млрд доларів у грудні до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.

Очікується, що цих грошей вистачить щонайменше до 30 вересня кінця поточного фінансового року. Законодавці заявили, що Байден, як очікується, запросить додаткові кошти до серпня чи вересня.

Угода про стелі боргу, яку Байден підписав 3 червня, обмежила витрати на національну безпеку у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, на рівні 886 млрд доларів, суми, яку запросив Байден, але нижче за те, що хотіли деякі представники Конгресу.

Після того, як деякі республіканці пригрозили проголосувати проти угоди щодо скорочення видатків на оборону, лідери демократів та республіканців у Сенаті пообіцяли, що обмеження не завадять палаті ухвалити додатковий закон про витрати, щоб виділити більше грошей для України та Міністерства оборони.

Проте Маккарті, який вів переговори з Байденом про угоду, сказав, що він не допустить автоматичного голосування щодо додаткового закону про витрати у Палаті представників, яку очолює республіканці.

"Неважливо, Україна це чи щось ще. Думка про те, що хтось хоче зробити доповнення після того, як ми щойно дійшли згоди, - це спроба зірвати угоду", - сказав Маккарті журналістам у Капітолії.

Деякі республіканці в Сенаті не згодні

Проте деякі сенатори-республіканці, як і раніше, заявляли, що, на їхню думку, буде потрібний додатковий законопроект про витрати.

"Я твердо вірю, що нам знадобляться додаткові кошти на оборону", - заявила журналістам сенатор Сьюзен Коллінз, головний республіканець у комітеті Сенату з асигнувань.

Маккарті сказав, що підтримує Україну та допомагає Україні протистояти російському вторгненню, але йому потрібна додаткова інформація, перш ніж рухатися далі.

"Я не даю гроші заради того, щоб дати гроші. Я хочу побачити, яка мета, який результат, якого ви хочете досягти, а потім показати мені план, щоб побачити, чи справді цей план спрацює", - сказав він.

Республіканці в Палаті представників хочуть, щоб будь-які гроші для України - або інші пріоритети - просувалися вперед у "звичайному порядку", коли Конгрес обговорює та приймає 12 законопроектів про асигнування, над якими законодавці працюватимуть цього літа для фінансування державних програм у фінансовому році, що починається 1 жовтня.

Загалом Палата представників та Сенат схвалили військову та іншу допомогу Україні на суму понад 113 млрд доларів після вторгнення Росії у лютому 2022 року. Усі чотири транші допомоги пройшли за рішучої підтримки як республіканців, так і демократів, хоча всі вони були схвалені, доки демократи контролювали як Сенат, так і Палату представників.