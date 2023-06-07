Борьба за лимит госдолга США вновь разожгла дебаты в Конгрессе о помощи Украины, - Reuters

Комментарии Маккарти могут сигнализировать о более жестком прохождении через Конгресс, когда президент Джо Байден в следующий раз попросит дополнительные средства для Украины. В последний раз Палата представителей и Сенат одобрили помощь киевскому правительству в размере 48 млрд долларов в декабре, до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.

Ожидается, что этих денег хватит как минимум до 30 сентября, конца текущего финансового года. Законодатели заявили, что Байден, как ожидается, запросит дополнительные средства к августу или сентябрю.

Соглашение о потолке долга, которое Байден подписал 3 июня, ограничило расходы на национальную безопасность в финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, на уровне 886 млрд долларов, суммы, которую запросил Байден, но ниже того, что хотели некоторые представители Конгресса.

После того, как некоторые республиканцы пригрозили проголосовать против сделки по сокращению расходов на оборону, лидеры демократов и республиканцев в Сенате пообещали, что ограничения не помешают палате принять дополнительный закон о расходах, чтобы выделить больше денег для Украины и Министерства обороны.

Однако Маккарти, который вел переговоры с Байденом о соглашении, сказал, что он не допустит автоматического голосования по дополнительному закону о расходах в Палате представителей, возглавляемой республиканцами.

"Неважно, Украина это или что-то еще. Мысль о том, что кто-то хочет сделать дополнение после того, как мы только что пришли к соглашению, - это попытка сорвать соглашение", - сказал Маккарти журналистам в Капитолии.

Некоторые республиканцы в Сенате не согласны

Однако некоторые сенаторы-республиканцы по-прежнему заявляли, что, по их мнению, потребуется дополнительный законопроект о расходах.

"Я твердо верю, что нам понадобятся дополнительные средства на оборону", - заявила журналистам сенатор Сьюзен Коллинз, главный республиканец в комитете Сената по ассигнованиям.

Маккарти сказал, что поддерживает Украину и помогает Украине противостоять российскому вторжению, но ему нужна дополнительная информация, прежде чем двигаться дальше.

"Я не даю деньги ради того, чтобы дать деньги. Я хочу увидеть, какова цель, каков результат, которого вы хотите достичь, а затем показать мне план, чтобы увидеть, действительно ли этот план сработает" - сказал он.

Республиканцы в Палате представителей хотят, чтобы любые деньги для Украины - или другие приоритеты - продвигались вперед в "обычном порядке", когда Конгресс обсуждает и принимает 12 законопроектов об ассигнованиях, над которыми законодатели будут работать этим летом для финансирования государственных программ в финансовом году, начинающемся 1 октября.

В целом Палата представителей и Сенат одобрили военную и другую помощь Украине на сумму более 113 млрд долларов после вторжения России в феврале 2022 года. Все четыре транша помощи прошли при решительной поддержке как республиканцев, так и демократов, хотя все они были одобрены, пока демократы контролировали как Сенат, так и Палату представителей.