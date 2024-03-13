UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Боротьба з фейками. Google заборонила боту з ШІ Gemini говорити про вибори в США

Фото: Google заборонила роботу з ШІ Gemini говорити про вибори в США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Google заборонила своєму чат-боту зі штучним інтелектом Gemini підтримувати розмови та відповідати на питання про президентські вибори в США, щоб мінімізувати навіть випадкове створення фейкових інформаційних приводів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Google зазначили, що при отриманні запиту про вибори, чат-бот радить звернутися до пошукової системи: "Я все ще вчуся відповідати на це питання. А поки що спробуйте Google Пошук".

"У рамках підготовки до численних виборів, які пройдуть по всьому світу в 2024 році, і з міркувань обережності ми обмежуємо типи запитів, пов'язаних з виборами, на які Gemini даватиме відповіді", - заявив представник компанії.

Крім Сполучених Штатів, у 2024 році вибори відбудуться у кількох великих країнах, включаючи Південну Африку та Індію.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Google припиняє функціонування генератора зображень у чат-боті штучного інтелекту Gemini. Це сталося після того, як він почав створювати неточні історичні фотографії. Річ у тому, що користувачі почали скаржитися на неточні фотографії, зокрема, ряду історичних особистостей.

У Google зазначають, що Gemini згодом має стати ключовим компонентом ШІ-функцій компанії, кинувши виклик конкурентам, включаючи ChatGPT від OpenAI. Генеральний директор Google Сундар Пічаї підкреслив, що поява цього нового алгоритму символізує настання нової епохи у розвитку штучного інтелекту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
GoogleШтучний інтелект