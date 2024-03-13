Боротьба з фейками. Google заборонила боту з ШІ Gemini говорити про вибори в США

У Google зазначили, що при отриманні запиту про вибори, чат-бот радить звернутися до пошукової системи: "Я все ще вчуся відповідати на це питання. А поки що спробуйте Google Пошук".

"У рамках підготовки до численних виборів, які пройдуть по всьому світу в 2024 році, і з міркувань обережності ми обмежуємо типи запитів, пов'язаних з виборами, на які Gemini даватиме відповіді", - заявив представник компанії.

Крім Сполучених Штатів, у 2024 році вибори відбудуться у кількох великих країнах, включаючи Південну Африку та Індію.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Google припиняє функціонування генератора зображень у чат-боті штучного інтелекту Gemini. Це сталося після того, як він почав створювати неточні історичні фотографії. Річ у тому, що користувачі почали скаржитися на неточні фотографії, зокрема, ряду історичних особистостей.

У Google зазначають, що Gemini згодом має стати ключовим компонентом ШІ-функцій компанії, кинувши виклик конкурентам, включаючи ChatGPT від OpenAI. Генеральний директор Google Сундар Пічаї підкреслив, що поява цього нового алгоритму символізує настання нової епохи у розвитку штучного інтелекту.