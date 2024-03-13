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Борьба с фейками. Google запретила боту с ИИ Gemini говорить о выборах в США

Фото: Google запретила боту с ИИ Gemini говорить о выборах в США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Google запретила своему чат-боту с искусственным интеллектом Gemini поддерживать разговоры и отвечать на вопросы о президентских выборах в США, чтобы минимизировать даже случайное создание фейковых информационных поводов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Google отметили, что при получении запроса о выборах, чат-бот советует обратиться в поисковую систему: "Я все еще учусь отвечать на этот вопрос. А пока попробуйте Google Поиск".

"«В рамках подготовки к многочисленным выборам, которые пройдут по всему миру в 2024 году, и из соображений предосторожности мы ограничиваем типы запросов, связанных с выборами, на которые Gemini будет давать ответы", - заявил представитель компании.

Помимо Соединенных Штатов, в 2024 году выборы пройдут в нескольких крупных странах, включая Южную Африку и Индию.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Google приостанавливает функционирование генератора изображений в чат-боте искусственного интеллекта Gemini. Это произошло после того, как он начал создавать неточные исторические фотографии. Дело в том, что пользователи начали жаловаться на неточные фотографии, в частности ряда исторических личностей.

В Google отмечают, что Gemini со временем должен стать ключевым компонентом ИИ-функций компании, бросив вызов конкурентам, включая ChatGPT от OpenAI. Генеральный директор Google Сундар Пичаи подчеркнул, что появление этого нового алгоритма символизирует наступление новой эпохи в развитии искусственного интеллекта.

 

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