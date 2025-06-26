"Борьба с безнаказанностью": глава МИД Испании о спецтрибунале для России

Испания поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это шаг в сторону борьбы с безнаказанностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса в соцсети X .

"Подписание соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это отличная новость", - отметил чиновник.

Он добавил, что Испания поддерживает те усилия, которые направлены "на обеспечение ответственности и борьбу с безнаказанностью".

Альбарес подчеркнул, что такой спецтрибунал и международный реестр ущерба, нанесенного Украине, "имеют решающее значение для обеспечения справедливости и верховенства международного права в Украине, Европе и во всем мире".