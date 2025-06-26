ua en ru
Чт, 26 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Борьба с безнаказанностью": глава МИД Испании о спецтрибунале для России

Четверг 26 июня 2025 19:24
UA EN RU
"Борьба с безнаказанностью": глава МИД Испании о спецтрибунале для России Фото: Хосе Мануэль Альбарес, глава МИД Испании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Испания поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это шаг в сторону борьбы с безнаказанностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса в соцсети X.

"Подписание соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это отличная новость", - отметил чиновник.

Он добавил, что Испания поддерживает те усилия, которые направлены "на обеспечение ответственности и борьбу с безнаказанностью".

Альбарес подчеркнул, что такой спецтрибунал и международный реестр ущерба, нанесенного Украине, "имеют решающее значение для обеспечения справедливости и верховенства международного права в Украине, Европе и во всем мире".

Спецтрибунал для России

Напомним, вчера, 25 июня, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подписали документ о создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины.

Как объяснил глава украинского государства, это фактически запустило процесс создания такого трибунала.

Такой трибунал фактически откроет возможность к выдвижению обвинений топ-руководству РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Испания Война в Украине
Новости
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины