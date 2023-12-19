Боронять небо і з суходолу, і на воді. В Україні створили нові мобільні групи ППО, - Наєв

"Військові моряки зі складу окремого річкового дивізіону протягом року відточували свою майстерність. Я особисто спостерігав декілька разів та був причетний до підвищення їхньої ефективності", - написав Наєв.

За його словами, внаслідок цих дій утворилися нові мобільні вогневі групи, які боронять українське небо у Північній операційній зоні не тільки на суходолі, а й на воді.

Остання атака РФ по Україні та успіхи ППО

Російські війська сьогодні вночі, 19 грудня, атакували територію України дронами-камікадзе, випустивши два "Шахеди". Українські сили ППО збили усі ворожі цілі.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що дрони-камікадзе летіли з південного напрямку через центральні області у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони були запущені з району Приморсько-Ахтарська РФ та знищені силами ППО у Хмельницькій області.