Защищают небо и с суши, и на воде. В Украине создали новые мобильные группы ПВО, - Наев

"Военные моряки из состава отдельного речного дивизиона в течение года оттачивали свое мастерство. Я лично наблюдал несколько раз и был причастен к повышению их эффективности", - написал Наев.

По его словам, в результате этих действий образовались новые мобильные огневые группы, защищающие украинское небо в Северной операционной зоне не только на суше, но и на воде.

Последняя атака РФ по Украине и успехи ПВО

Российские войска сегодня ночью, 19 декабря, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе, выпустив два "Шахеда". Украинские силы ПВО сбили все враждебные цели.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что дроны-камикадзе летели с южного направления через центральные области в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны были запущены из района Приморско-Ахтарской РФ и уничтожены силами ПВО в Хмельницкой области.