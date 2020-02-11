Бородянский выступил против разделения Минкульта, молодежи и спорта

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский выступает против разделения его министерства. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, в объединении министерств была рациональная составляющая. Он также прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского разделить ранее объединенные министерства.

"Мы прошли большой путь сейчас. Мы полгода делали слияние министерств, создали агентства. Мы скоро закончим реформу министерства и полностью отделим политику от реализации, ведь по нашим подсчетам ранее министерство на 80% занималось реализацией и только на 20% созданием политик и правил… Смена этой парадигмы минимум на три месяца отбросит нас назад", - отметил Бородянский.

Он также уточнил, что будет сопротивляться разделению министерства.

"Премьеру я говорил. Я объяснял свою позицию, она рациональная, здесь нет нерациональной составляющей… он услышал мои аргументы и сказал, что мы продолжим консультации", - добавил Бородянский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появится Министерство по вопросам оккупированных территорий, которое сейчас объединено с Министерством по делам ветеранов.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявил, что пока не планируют разделять Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.