Бородянский анонсировал запуск новых агентств в сфере спорта

В Украине при Министерстве культуры, молодежи и спорта появятся новые агентства. Об этом в интервью lb.ua заявил новый профильный министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

По его словам, министерство будет заниматься формированием политик, а агентства - их воплощением. В то же время новосозданные институты книги и Украинский культурный фонд останутся.

"Да, я бы хотел, чтобы были созданы новые агентства… Точно агентство спорта высоких достижений, агентство массового спорта и агентство гуманитарной инфраструктуры", - подчеркнул Бородянский.

Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником. До этого Бородянский был генеральным директором телеканала СТБ, с марта 2012 года возглавлял медиа-группу StarLightMedia.

Отметим, помимо Министерства культуры, молодежи и спорта, в новом правительстве объединили Министерство аграрной политики и Министерство экономического развития и торговли. Новый премьер-министр Алексей Гончарук объяснил данный шаг необходимостью реализации ключевых реформ.