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На Бориспольской трассе произошло ДТП: в направлении "Борисполя" образовалась пробка

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Киев, Пятница 02 июля 2021 20:01
На Бориспольской трассе произошло ДТП: в направлении "Борисполя" образовалась пробка Фото: авария на Бориспольской трассе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Тройное ДТП произошло на Бориспольской трассе. В результате аварии на дороге в сторону международного аэропорта "Борисполь" образовалась масштабная пробка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Киев Оперативный.

По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.
На Бориспольской трассе произошло ДТП: в направлении &quot;Борисполя&quot; образовалась пробка

Фото: на Бориспольской трассе произошло тройное ДТП (kyivoperativ.info)

Стоит отметить, что в результате ДТП, на трассе М-03 Киев-Харьков в сторону аэропорта "Борисполь" образовалась масштабная пробка, о чем свидетельствуют данные сервиса Google Maps:

На Бориспольской трассе произошло ДТП: в направлении &quot;Борисполя&quot; образовалась пробка

Фото: на Бориспольской трассе произошло тройное ДТП (Google Maps)

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Киев ДТП Борисполь
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