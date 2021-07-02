ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

На Бориспільській трасі сталася ДТП: у напрямку "Борисполя" утворився затор

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 липня 2021 20:01
На Бориспільській трасі сталася ДТП: у напрямку "Борисполя" утворився затор Фото: аварія на Бориспільській трасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Потрійна ДТП сталася на Бориспольскій трасі. Внаслідок аварії на дорозі у бік міжнародного аеропорту "Бориспіль" утворився масштабний затор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Київ Oперативний.

За попередніми данними, внаслідок аварії ніхто не постраждав.
На Бориспільській трасі сталася ДТП: у напрямку &quot;Борисполя&quot; утворився затор

Фото: на Бориспільській трасі сталося потрійне ДТП (kyivoperativ.info)

Варто відзначити, що внаслідок ДТП, на трасі М-03 Київ - Харків у бік аеропорту "Бориспіль" утворився масштабний затор, про що свідчать данні сервісу Google Maps:

На Бориспільській трасі сталася ДТП: у напрямку &quot;Борисполя&quot; утворився затор

Фото: на Бориспільській трасі сталося потрійне ДТП (Google Maps)

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП Борисполь
NEWS
"Банальний чорнушний міф": у Зеленського відповіли на звинувачення Лукашенка
"Банальний чорнушний міф": у Зеленського відповіли на звинувачення Лукашенка
DAILY
На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні