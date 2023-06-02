У Борисполі затримали колаборанта, який ремонтував російські БТР у Луганській області

Житель Луганської області допомагав армії РФ та ремонтував ворожу техніку, але з часом виїхав у Бориспіль. Правоохоронці виявили його та затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
"Проросійськи налаштований працівник агрокомпанії одного із селищ Сватівського району у Луганській області під час окупації населеного пункту одразу підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - йдеться у повідомленні.
Чим саме чоловік допомагав росіянам
Колаборант перевозив особовий склад та російські боєприпаси. Також на власному подвір’ї зловмисник влаштував "СТО" для ремонту російської військової техніки, у тому числі підбитих українськими захисниками БТР.
"За це окупанти дозволяли своєму поплічнику безперешкодно переміщатися по району і грабувати будинки людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію", - розповіли в СБУ.
Що йому загрожує
Навесні 2023 року, коли в результаті наступальних дій ЗСУ лінія фронту наблизилась до околиць його селища, ворожий поплічник виїхав в Київській області. Тут він намагався "легалізуватися" під виглядом переселенця зі сходу України і навіть почав оформляти соціальну допомогу.
Співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали фігуранта у Борисполі. Йому повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Зараз він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
Армія РФ після початку вторгнення окупувала майже всю територію Луганської області, проте восени минулого року ЗСУ змогли звільнити понад 10 сіл і селищ у регіоні.
Основними напрямками зіткнень є Сватівський та Кремінський напрямки. Росіяни обстрілюють звільнені села, у них майже не залишилося людей, а вся інфраструктура знищена.
Нагадаємо, що в Україні затримали й арештували на два місяці громадянина Білорусі, якого підозрюють в "зливі" інформації про переміщення живої сили та військової техніки для захисту українсько-білоруського кордону.
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