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У Борисполі затримали колаборанта, який ремонтував російські БТР у Луганській області

Фото: СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Житель Луганської області допомагав армії РФ та ремонтував ворожу техніку, але з часом виїхав у Бориспіль. Правоохоронці виявили його та затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Проросійськи налаштований працівник агрокомпанії одного із селищ Сватівського району у Луганській області під час окупації населеного пункту одразу підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - йдеться у повідомленні.

Чим саме чоловік допомагав росіянам

Колаборант перевозив особовий склад та російські боєприпаси. Також на власному подвір’ї зловмисник влаштував "СТО" для ремонту російської військової техніки, у тому числі підбитих українськими захисниками БТР.

"За це окупанти дозволяли своєму поплічнику безперешкодно переміщатися по району і грабувати будинки людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію", - розповіли в СБУ.

Що йому загрожує

Навесні 2023 року, коли в результаті наступальних дій ЗСУ лінія фронту наблизилась до околиць його селища, ворожий поплічник виїхав в Київській області. Тут він намагався "легалізуватися" під виглядом переселенця зі сходу України і навіть почав оформляти соціальну допомогу.

Співробітники СБУ встановили його місцеперебування і затримали фігуранта у Борисполі. Йому повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності. Зараз він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Ситуація в Луганській області

Армія РФ після початку вторгнення окупувала майже всю територію Луганської області, проте восени минулого року ЗСУ змогли звільнити понад 10 сіл і селищ у регіоні.

Основними напрямками зіткнень є Сватівський та Кремінський напрямки. Росіяни обстрілюють звільнені села, у них майже не залишилося людей, а вся інфраструктура знищена.

Нагадаємо, що в Україні затримали й арештували на два місяці громадянина Білорусі, якого підозрюють в "зливі" інформації про переміщення живої сили та військової техніки для захисту українсько-білоруського кордону.

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