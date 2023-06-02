RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Борисполе задержали коллаборанта, который ремонтировал российские БТР в Луганской области

Фото: СБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Луганской области помогал армии РФ и ремонтировал вражескую технику, но со временем выехал в Борисполь. Правоохранители обнаружили его и задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Пророссийски настроенный работник агрокомпании одного из поселков Сватовского района в Луганской области во время оккупации населенного пункта сразу поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Чем именно мужчина помогал россиянам

Коллаборант перевозил личный состав и российские боеприпасы. Также на собственном дворе злоумышленник устроил "СТО" для ремонта российской военной техники, в том числе подбитых украинскими защитниками БТР.

"За это оккупанты позволяли своему приспешнику беспрепятственно перемещаться по району и грабить дома людей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию", - рассказали в СБУ.

Что ему грозит

Весной 2023 года, когда в результате наступательных действий ВСУ линия фронта приблизилась к окраинам его поселка, вражеский приспешник выехал в Киевской области. Здесь он пытался "легализоваться" под видом переселенца с востока Украины и даже начал оформлять социальную помощь.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали фигуранта в Борисполе. Ему сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Сейчас он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ситуация в Луганской области

Армия РФ после начала вторжения оккупировала почти всю территорию Луганской области, однако осенью прошлого года ВСУ смогли освободить более 10 сел и поселков в регионе.

Основными направлениями столкновений является Сватовское и Кременское направления. Россияне обстреливают освобожденные села, в них почти не осталось людей, а вся инфраструктура уничтожена.

Напомним, что в Украине задержали и арестовали на два месяца гражданина Беларуси, подозреваемого в "сливе" информации о перемещении живой силы и военной техники для защиты украинско-белорусской границы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская ФедерацияЛуганскБориспольВойна в Украине