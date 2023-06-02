В Борисполе задержали коллаборанта, который ремонтировал российские БТР в Луганской области

Житель Луганской области помогал армии РФ и ремонтировал вражескую технику, но со временем выехал в Борисполь. Правоохранители обнаружили его и задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"Пророссийски настроенный работник агрокомпании одного из поселков Сватовского района в Луганской области во время оккупации населенного пункта сразу поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.
Чем именно мужчина помогал россиянам
Коллаборант перевозил личный состав и российские боеприпасы. Также на собственном дворе злоумышленник устроил "СТО" для ремонта российской военной техники, в том числе подбитых украинскими защитниками БТР.
"За это оккупанты позволяли своему приспешнику беспрепятственно перемещаться по району и грабить дома людей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию", - рассказали в СБУ.
Что ему грозит
Весной 2023 года, когда в результате наступательных действий ВСУ линия фронта приблизилась к окраинам его поселка, вражеский приспешник выехал в Киевской области. Здесь он пытался "легализоваться" под видом переселенца с востока Украины и даже начал оформлять социальную помощь.
Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали фигуранта в Борисполе. Ему сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Сейчас он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Армия РФ после начала вторжения оккупировала почти всю территорию Луганской области, однако осенью прошлого года ВСУ смогли освободить более 10 сел и поселков в регионе.
Основными направлениями столкновений является Сватовское и Кременское направления. Россияне обстреливают освобожденные села, в них почти не осталось людей, а вся инфраструктура уничтожена.
Напомним, что в Украине задержали и арестовали на два месяца гражданина Беларуси, подозреваемого в "сливе" информации о перемещении живой силы и военной техники для защиты украинско-белорусской границы.
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