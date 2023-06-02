В Борисполе задержали коллаборанта, который ремонтировал российские БТР в Луганской области

"Пророссийски настроенный работник агрокомпании одного из поселков Сватовского района в Луганской области во время оккупации населенного пункта сразу поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины", - говорится в сообщении.

Чем именно мужчина помогал россиянам

Коллаборант перевозил личный состав и российские боеприпасы. Также на собственном дворе злоумышленник устроил "СТО" для ремонта российской военной техники, в том числе подбитых украинскими защитниками БТР.

"За это оккупанты позволяли своему приспешнику беспрепятственно перемещаться по району и грабить дома людей, которые выехали на подконтрольную Украине территорию", - рассказали в СБУ.

Что ему грозит

Весной 2023 года, когда в результате наступательных действий ВСУ линия фронта приблизилась к окраинам его поселка, вражеский приспешник выехал в Киевской области. Здесь он пытался "легализоваться" под видом переселенца с востока Украины и даже начал оформлять социальную помощь.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали фигуранта в Борисполе. Ему сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности. Сейчас он под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Ситуация в Луганской области

Армия РФ после начала вторжения оккупировала почти всю территорию Луганской области, однако осенью прошлого года ВСУ смогли освободить более 10 сел и поселков в регионе.

Основными направлениями столкновений является Сватовское и Кременское направления. Россияне обстреливают освобожденные села, в них почти не осталось людей, а вся инфраструктура уничтожена.