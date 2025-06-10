У Борисполі призупинили всі масові заходи через нічну атаку

Атака на Київщину

У Бориспільському районі сталася пожежа у приватному будинку, який вигорів повністю. Пошкоджено також дві багатоповерхівки, сім приватних будинків і два автомобілі.

За даними ДСНС, внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м.

На місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.

Крім того, у Фастівському районі атака пошкодила приватний будинок і два авто, також було лікв ідовано пожежу в ангарному приміщенні.

На Обухівщині пошкоджено два ангари.

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