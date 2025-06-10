В Борисполе приостановили все массовые мероприятия из-за ночной атаки

Атака на Киевскую область

В Бориспольском районе произошел пожар в частном доме, который выгорел полностью. Повреждены также две многоэтажки, семь частных домов и два автомобиля.

По данным ГСЧС, в результате комбинированного вражеского удара возникло возгорание на одном из промышленных объектов города. Пожарные ликвидировали пожар на площади 2500 кв. м.

На месте работали 104 спасателя и 35 единиц техники.

Кроме того, в Фастовском районе атака повредила частный дом и два авто, также был ликвидирован пожар в ангарном помещении.

На Обуховщине повреждены два ангара.

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