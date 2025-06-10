У Борисполі призупинили всі масові заходи через нічну атаку
У Бориспільській громаді з 10 червня скасували всі масові заходи через загрозу безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бориспільську міськраду.
Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.
"Інформуємо, що у зв’язку з безпековою ситуацією в регіоні від сьогодні всі масові заходи на території Бориспільської міської територіальної громади призупинені на невизначений термін", - заявили у виконкомі.
Міська влада закликала організаторів віднестися з розумінням до рішення та відповідально поставитися до скасування вже запланованих подій.
Атака на Київщину
У Бориспільському районі сталася пожежа у приватному будинку, який вигорів повністю. Пошкоджено також дві багатоповерхівки, сім приватних будинків і два автомобілі.
За даними ДСНС, внаслідок комбінованого ворожого удару виникло займання на одному з промислових обʼєктів міста. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2500 кв. м.
На місці працювали 104 рятувальники та 35 одиниць техніки.
Крім того, у Фастівському районі атака пошкодила приватний будинок і два авто, також було лікв ідовано пожежу в ангарному приміщенні.
На Обухівщині пошкоджено два ангари.
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