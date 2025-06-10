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В Борисполе приостановили все массовые мероприятия из-за ночной атаки

Вторник 10 июня 2025 15:22
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В Борисполе приостановили все массовые мероприятия из-за ночной атаки Фото: В Борисполе приостановили все массовые мероприятия из-за ночной атаки (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

В Бориспольской громаде с 10 июня отменили все массовые мероприятия из-за угрозы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бориспольский горсовет.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета.

"Информируем, что в связи с ситуацией с безопасностью в регионе с сегодняшнего дня все массовые мероприятия на территории Бориспольской городской территориальной общины приостановлены на неопределенный срок", - заявили в исполкоме.

Городские власти призвали организаторов отнестись с пониманием к решению и ответственно отнестись к отмене уже запланированных событий.

Атака на Киевскую область

В Бориспольском районе произошел пожар в частном доме, который выгорел полностью. Повреждены также две многоэтажки, семь частных домов и два автомобиля.

По данным ГСЧС, в результате комбинированного вражеского удара возникло возгорание на одном из промышленных объектов города. Пожарные ликвидировали пожар на площади 2500 кв. м.

На месте работали 104 спасателя и 35 единиц техники.

Кроме того, в Фастовском районе атака повредила частный дом и два авто, также был ликвидирован пожар в ангарном помещении.
На Обуховщине повреждены два ангара.

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