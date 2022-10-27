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В Борисполі обмежать рух транспорту та пішоходів в окремих районах: що сталося

Фото: у Борисполі обмежать рух транспорту та пішоходів в окремих районах (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 27 жовтня, у Борисполі Київської області можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів. Не виключена перевірка документів, у тому числі у пішоходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал Borik.

"Сьогодні представники правоохоронних органів розпочали проведення перевірочних заходів на території міста", - йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим в окремих районах можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, проводиться перевірка документів.

"Зберігайте спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень і незручностей", - додають в Telegram-каналі.

Раніше в Бориспільському районі Київської області посилили контроль на блокпостах та ввели додаткові заходи безпеки у зв'язку з військовими навчаннями.

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Бориспіль