В Борисполе усилили проверки и ввели дополнительные меры безопасности: в чем причина

Фото: в Борисполе усилили проверки и ввели дополнительные меры безопасности (Getty Images)

С понедельника, 25 июля, в Бориспольском районе Киевской области усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности в связи с военными учениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook администрации Бориспольского района.

"С 25 июля на территории Бориспольского района будут проводиться плановые тренировки военных. В связи с этим будет усилен контроль на блокпостах и ​​будут введены дополнительные меры безопасности", - говорится в сообщении. Местных жителей просят с пониманием отнестись к соответствующим мерам.