В Борисполе усилили проверки и ввели дополнительные меры безопасности: в чем причина
С понедельника, 25 июля, в Бориспольском районе Киевской области усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности в связи с военными учениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook администрации Бориспольского района.
"С 25 июля на территории Бориспольского района будут проводиться плановые тренировки военных. В связи с этим будет усилен контроль на блокпостах и будут введены дополнительные меры безопасности", - говорится в сообщении.
Местных жителей просят с пониманием отнестись к соответствующим мерам.
Напомним, ранее в Борисполе правоохранители начали проводить фильтрационные мероприятия. Жителей предупредили о возможном ограничении движения транспорта и проверке документов.
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