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В Борисполе ограничат движение транспорта и пешеходов в отдельных районах: что произошло

Фото: в Борисполе ограничат движение транспорта и пешеходов в отдельных районах (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 27 октября, в Борисполе Киевской области возможно временное ограничение движения транспортных средств. Не исключена проверка документов, в том числе пешеходов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал Borik.

"Сегодня представители правоохранительных органов приступили к проведению проверочных мероприятий на территории города", - говорится в сообщении.

В связи с этим в отдельных районах возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проводится проверка документов.

"Сохраняйте спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам", - добавляют в Telegram-канале.

Ранее в Бориспольском районе Киевской области усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности в связи с военными учениями.

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Борисполь