В Борисполе ограничат движение транспорта и пешеходов в отдельных районах: что произошло

В четверг, 27 октября, в Борисполе Киевской области возможно временное ограничение движения транспортных средств. Не исключена проверка документов, в том числе пешеходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал Borik.
"Сегодня представители правоохранительных органов приступили к проведению проверочных мероприятий на территории города", - говорится в сообщении.
В связи с этим в отдельных районах возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проводится проверка документов.
"Сохраняйте спокойствие и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам", - добавляют в Telegram-канале.
Ранее в Бориспольском районе Киевской области усилили контроль на блокпостах и ввели дополнительные меры безопасности в связи с военными учениями.
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