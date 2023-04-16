У Борисполі аварійні відключення світла: у чому причина

Місцеві жителі у соцмережах зазначають, що зранку у Борисполі знеструмлені декілька вулиць.

У ДТЕК повідомили жителям, що у місті без напруги чотири високовольтні лінії. На місці пошкодження працюють фахівці.

Нагадаємо, за даними Міненерго, ситуація зі світлом в Україні повністю стабілізувалася. До областей не доводять ліміти споживання, проте українців просять бути заощадливими через пошкодження мережі.

Також зазначимо, що Україна відновила експорт електроенергії у Польщу та Молдову.

З 17 квітня Україна буде постачати електроенергію до Словаччини.

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