Аэропорт "Борисполь" приостановил прием импортных грузов

Фото: аэропорт "Борисполь" (kbp.kiev.ua)

Прием грузов будет осуществляться с 4 января

Международный аэропорт "Борисполь" в связи с большими сезонными объемами грузов вводит временное ограничение на прибытие импортных грузов на грузовой терминал для грузовых и пассажирских воздушных судов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении пресс-службы аэропорта.

Как отмечается, ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года.

Сообщается, что необходимость временного ограничения импортных грузов возникла из-за резкого увеличения объемов грузов за последние две недели.

"Данная ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период. Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.

Как повідмляло РБК-Украина, аэропорт "Борисполь" планирует в 2019 году достичь рекордного показателя пассажиропотока в своей истории - 14,36 млн человек.

Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" самолет компании "Белавиа" совершил жесткую посадку, сбив во время выруливания фонари.