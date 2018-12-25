У "Борисполі" застрягли понад 170 туристів

Фото: аеропорт "Бориспіль" (УНІАН)

Українські туристи з ночі очікують на виліт до Єгипту

В аеропорту "Бориспіль" застрягли понад 170 туристів, які з ночі не можуть вилетіти до Єгипту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

Повідомляється, що, за словами одного з пасажирів, рейс переносили вже п'ять разів через погодні умови, відсутність літака та з інших причин. Літак з туристами повинен був вилетіти ще близько третьої години ранку, проте пасажирів тільки ближче до 08:00 пустили в зону вильоту.

Зазначимо, за останніми даними онлайн-табло, рейс Bravo Airways до Шарм-ель-Шейху мав вилетіти о 13:15, проте досі статус рейсу перебуває на позначці "реєстрація".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" вводить тимчасове обмеження на отримання імпортних вантажів на термінал для вантажних і пасажирських повітряних суден. Обмеження будуть діяти з 24 грудня 2018 року до 4 січня 2019 року.

Зазначимо, цьогоріч авіакомпанія Bravo Airways не вперше потрапляє в такі ситуації. У жовтні з Єгипту до України другу добу не могли вилетіти 150 туристів. Також подібні інциденти були зафіксовані влітку.