В "Борисполе" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол

В аэропорту "Борисполь" задержали поляка, которого разыскивал Интерпол. Правоохранительные органы Польши объявили его в розыск на прошлой неделе.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Задержание произошло в субботу, 12 декабря. Гражданин Польши направлялся на самолет в Объединенные Арабские Эмираты. Во время сканирования его документов сработала база данных Интерпола. В ней было предписание к задержанию.

Пограничники задержали поляка и оповестили украинское бюро Интерпола, где подтвердили, что он находится в международном розыске.

Оказалось, что правоохранительные органы Польши объявили мужчину в розыск на прошлой неделе, когда он уже находился в Украине. Он подозревается в подделке документов, мошенничестве и организованной преступности.

В ближайшее время подозреваемого экстрадируют в Польшу.

В конце ноября сообщалось, что в Сумской области на пункте пропуска "Бачевск" задержали гражданина Германии, которого разыскивал Интерпол. Мужчину подозревают в отмывании денег и банковском мошенничестве.

Напомним, в конце июня на границе с Польшей задержали украинца, которого разыскивали в 190 странах.