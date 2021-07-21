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У "Борисполі" затримали наркокур'єрів. Один з них проковтнув кілограм кокаїну

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Середа 21 липня 2021 17:17
У "Борисполі" затримали наркокур'єрів. Один з них проковтнув кілограм кокаїну Фото: в аеропорту "Бориспіль" затримали двох наркокур'єрів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В аеропорту "Бориспіль" затримали наркокур'єр. У двох чоловіків правоохоронці виявили кокаїну загальною вагою у два кілограми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"В аеропорту "Бориспіль" перекритий канал постачання наркотиків, який організували учасники міжнародного злочинного угруповання", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що один з наркокур'єрів переміщував наркотики в особистих речах. Інший намагався перевезти через державний кордон понад 1 кг кокаїну в шлунково-кишковому тракті.

Правоохоронці повідомили зловмисникам підозри в рамках кримінального провадження за ст. 305 "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

Обидва наркокур'єри є іноземними громадянами.

Фото: в аеропорту "Бориспіль" затримали двох наркокур'єрів (mvs.gov.ua)

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