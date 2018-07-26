Кирилловский путепровод в Киеве полностью закрыт для проезда

Обнародована схема объезда путепровода на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги

Путепровод на пересечении улиц Кирилловской и Елены Телиги состоянию на 11:30 в четверг, 26 июля, полностью закрыт для движения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что причиной закрытия движения стало размытия опор во время сильного ливня в среду, 25 июля.

"Соответствующее решение принято во время выездной комиссии города Киева по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Планируется, что движение будет восстановлено 26 июля во второй половине дня", - сообщили в КГГА.

В настоящее время организовано объезд аварийного участка по схеме:

в направлении ст. м. "Шулявская": ул. Богатырская - ул. Луговая - ул. Я. Ивашкевича - ул. Вышгородская - ул. Сырецкая - ул. Ольжича - дальше по улице Е. Телиги;

в направлении ст. м. "Почайна": ул. Ольжича - ул. Сырецкая - ул. С. Скляренко - дальше по проспекту Бандеры.

"Столичных водителей просят учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать альтернативные пути проезда", - отметили в пресс-службе.

Напомним, вечером 25 июля в Киеве в результате частичного разрушения перекрыли путепровод на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской в Подольском районе столицы. Из-за обвала насыпи путепровода вечером остановилось движение транспорта.