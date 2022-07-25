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У Борисполі посилили перевірки і ввели додаткові заходи безпеки: в чому причина

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Київ, Понеділок 25 липня 2022 11:02
У Борисполі посилили перевірки і ввели додаткові заходи безпеки: в чому причина Фото: у Борисполі посилили перевірки і ввели додаткові заходи безпеки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З понеділка, 25 липня, в Бориспільському районі Київської області посилили контроль на блокпостах і ввели додаткові заходи безпеки у зв'язку з військовими навчаннями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адміністрації Бориспільського району.

"З 25 липня на території Бориспільського району будуть проводитися планові тренування військових. У зв'язку з цим буде посилено контроль на блокпостах і будуть введені додаткові заходи безпеки", - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів просять з розумінням поставитися до відповідних заходів.

Нагадаємо, раніше у Борисполі правоохоронці почали проводити фільтраційні заходи. Жителів попередили про можливе обмеження руху транспорту та перевірці документів.

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Бориспіль Військові навчання
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