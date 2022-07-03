В Борисполе объявили о введении фильтрационных мер: что надо знать

В Борисполе правоохранители с сегодняшнего дня начнут проводить фильтрационные мероприятия. Жителей предупреждают о возможном ограничении движения транспорта и проверке документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главу Бориспольской РВА Руслана Дяченко.

"В 07:00 03 июля 2022 года представители правоохранительных органов начнут проведение на территории Бориспольского района Киевщины плановых фильтрационных мероприятий. Во время их проведения в отдельных микрорайонах города возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - написал Дяченко.

Он также призвал жителей и гостей района сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей.

"Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - добавил глава РВА.

Напомним, ранее стало известно, что комендатура совместно с полицией будет проводить регулярно рейды в Киевской области. Они будут продолжаться в течение комендантского часа, чтобы контролировать его соблюдение.

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