В Борисполе столкнулись грузовик и автомобиль, есть жертвы

В Борисполе вчера, 7 марта, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, на улице Привокзальная вблизи автозаправочной станции столкнулись грузовик Renault Magnum и легковой автомобиль Peugeot 307. В результате аварии погибли 3 человека - одна женщина и двое мужчин.

"На месте происшествия спасателями было проведено деблокирование 3-х погибших. Причина ДТП устанавливается", - добавили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, выехал на тротуар и протаранил электроопору. В результате аварии пострадал водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Также РБК-Украина писало, что вечером 6 марта в Киеве на мосту Патона произошла авария с участием такси Volkswagen Jetta и автомобиля Dodge Ram One. В результате аварии водитель Volkswagen получил незначительные травмы головы, а у водителя другого автомобиля повысилось давление.