В Борисполе россиянин предлагал 75 тысяч рублей за пропуск его в Украину

В Борисполе гражданин России предлагал пограничнику 75 тысяч рублей за пропуск его в Украину. Сообщение об инциденте направили Национальной полиции.

Указано, что пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" во время проведения процедур контроля пассажиров авиарейса, прибывшего из Беларуси, обнаружили гражданина РФ. Он не смог подтвердить запланированную цель пребывания в Украине.

"Во время доведения решения об отказе в пересечении границы 34-летний россиянин предложил пограничнику за 75 тысяч российских рублей пересмотреть его и содействовать в беспрепятственном пересечении границы", - говорится в сообщении.

Пограничник от неправомерной выгоды отказался. Данный факт зафиксировали и направили сообщение в Нацполицию для внесения сведений в ЕРДР по ст. 360 УК. Продолжаются следственные действия.

С начала года пограничники пресекли более 460 попыток предоставления неправомерной выгоды.